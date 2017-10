Nach einem Brand in einem Haus in der Täubchenstraße in Berlin-Zehlendorf ist eine 98-jährige Bewohnerin ums Leben gekommen. Bei den Löscharbeiten entdeckten die Feuerwehrleute die Leiche, wie ein Feuerwehrsprecher dem rbb sagte. Laut Polizei sei die leblose Frau sei in der Souterrainwohnung des zweigeschossigen Hauses gefunden worden.

Der alarmierte Notarzt stellte wenig später den Tod der Frau fest. Vermutlich starb sie an einer Rauchgasvergiftung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein technischer Defekt an einem Kühlschrank zum Brand in der Nacht zum Dienstag geführt haben. Das Feuer war innerhalb weniger Minuten gelöscht.