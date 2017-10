Video: Abendschau | 10.10.2017 | Viktoria Kleber

Menschen in grün-orange mit lauten Sägen, herumliegende Äste und Baumstämme – das alles gehört nach Xavier zum Berliner Straßenbild. Die Aufräumarbeiten werden noch Wochen dauern und das Holz der Bäume wird unterschiedliche Wege nehmen. Von Bettina Rehmann

"So ein Krrrchhhh und dann ein Riesen-Wumms – da liegt er, der Wumms", sichtlich bewegt schildert so eine Berlinerin das Umstürzen einer Linde, das sie während des Sturms Xavier beobachtet hat. Auf einen Kilometer Straße kommen in Berlin schätzungsweise durchschnittlich 80 Bäume, viele davon wurden durch den Sturm in der vergangenen Woche in Mitleidenschaft gezogen, manch gewaltiger Baum knickte um wie ein Streichholz. Und liegt noch immer da.

Bis zu 60.000 Bäume umgefallen oder beschädigt

Alle Berliner Bezirke sind von den Sturmschäden an Bäumen betroffen, mehr oder weniger. Steglitz-Zehlendorf oder Reinickendorf habe es etwas härter erwischt als etwa baumärmere Bezirke wie Kreuzberg oder Mitte, sagt Derk Ehlert, Sprecher der Senatsumweltverwaltung für Natur- und Wildtierfragen. Doch das Straßenbild hat der schwere Sturm fast überall verändert - ebenso die Berliner Wälder. Nach Schätzungen der Senatsverwaltung für Umwelt vom Montag sind durch Xavier mindestens 20.000 Waldbäume umgefallen oder erheblich beschädigt worden. Diese Zahlen könnten sogar um das Zwei- bis Dreifache übertroffen worden sein, sagte Marc Franusch, Sprecher des Landesforstamtes Berlin dem rbb-Inforadio am Dienstag. Ehlert von der Umweltverwaltung betonte im Gespräch mit rbb|24, die Zahl der in den Berliner Wäldern umgestürzten Bäume zu schätzen sei schwierig, da in den Forsten eine Bestandsaufnahme eher nach Flächen gemacht werde. Man habe aber mit den veröffentlichten Zahlen das Ausmaß deutlich machen wollen. Auch wenn es nach vielen Bäumen klingt: Es handle sich meist um Einzelbäume, die es im Berliner Wald erwischt habe, so Ehlert. Dass alte Bäume Platz für neue, junge Bäume machten, gehöre auch zum natürlichen Zyklus. Etwa 20 Prozent der Fläche Berlins besteht aus Wald – die meisten Bäume stehen noch, auch von den rund 438.000 Straßenbäumen in der Stadt hat es nur einen Bruchteil umgehauen.

Baumarbeiten am Straßenrand noch wochenlang

Dennoch ist die Zahl der umgeknickten Bäume hoch und oberste Priorität in der Stadt ist die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit. An den meisten Straßen ist das bereits geschehen. Doch teils große Baumstämme liegen immer noch vielerorts am Straßenrand und blockieren Gehwege oder Parkplätze. Erst nach und nach, so Ehlert, werden die Stämme beseitigt. Bis Wurzeln und Stubben verschwinden, kann es noch länger dauern. Die Stubben, also die Überbleibsel von Wurzel und Hauptstamm, werden meist mit Spezialmaschinen gefräst, diese Arbeiten sind sehr teuer und werden gesammelt im Paket ausgeschrieben und beauftragt.

Auch dort, wo Pflaster erneuert werden müssen, müssen diese Arbeiten erst öffentlich ausgeschrieben werden. Für gefallene und entwurzelte Bäume sollen neue gepflanzt werden, doch auch das wird sich hinziehen, denn der Boden muss dafür erst vorbereitet werden. Mitte Oktober, so Ehlert, werde die Stadtbaumkampagne weitergeführt, die Spenden für die Neupflanzungen von Bäumen sammelt. Mit den Geldern sollen im nächsten Jahr Bäume nachgepflanzt werden.

Nicht alle Bäume, die noch stehen, sind sicher

Aktuell prüfen die Grünflächenämter die Standsicherheit von tausenden Bäumen, an Straßen und in den Berliner Parks, wo zum Teil - wie im Tiergarten - weiter Bereiche gesperrt sind. Auch Bäume, die dem Sturm standgehalten haben und für den Laien sicher aussehen, könnten noch der Kettensäge zum Opfer fallen, wenn die Baumexperten sie für nicht standsicher hielten, so Ehlert. Für die Baumfirmen hat die Saison durch das in Berlin geltende saisonale Fällverbot vom 1. März bis 30. September gerade erst begonnen – und schon sind die Auftragsbücher voll und Termine kaum noch zu kriegen. Viele der Firmen haben Pauschalverträge mit den Bezirken für die Baumpflege, da ist zumindest schon mal klar, wer die Arbeiten übernimmt. Doch andernorts müssen Arbeiten noch kurzfristig ausgeschrieben werden.

Wem gehört das Holz?

Auch wenn derzeit der ein oder andere gesichtet wird, der ein Stück Stamm in seinen heimischem Kaminofen rollt: Die Besitzverhältnisse sind klar geregelt. Für die Straßenbäume sind die jeweiligen Bezirke, in denen sie stehen, verantwortlich. Dem Bezirk gehört das Holz. Bedient sich also jemand daran, auch wenn es scheinbar unnütz am Straßenrand herumliegt, begeht derjenige demnach Diebstahl.

Das Aufräumen und Wegschaffen des vielen Holzes wird noch dauern...

Doch was passiert mit dem ganzen Holz? Wird ein Unternehmen beauftragt, einen Baum zu fällen, wird in der Regel auch der Auftrag für die Beseitigung des Schnittguts oder auch Schlagabraums (Forstsprache) gegeben. Einige Unternehmen transportierten das Holz ab und entsorgten es, einige würden noch vor Ort schreddern und es als Rindenmulch oder Belag für die Trittfläche von Wegen verkaufen, so Ehlert. Frisches Holz mit Blättern sei zudem auch für die Herstellung von Humus geeignet.

Im Wald herrscht Lebensgefahr

In den Berliner Wäldern ist es nicht so leicht, den Sturmschäden Herr zu werden. Das Beräumen von Haupt- und Nebenwanderwegen binde derzeit alle Kräfte und werde noch Wochen dauern. Mit Absperrungen sollte man aber nicht rechnen. Es sei immer riskant und geschehe auf eigenes Risiko, in den Wald zu gehen, betonte Ehlert. Das gelte im Moment besonders, da Kronen und Äste, die abgeknickt wurden, noch nicht am Boden seien. Das mache den Aufenthalt im Wald zum Teil lebensgefährlich, warnt der frühere Berliner Wildtierbeauftragte.

Land Berlin Eigentümer der Waldfläche

Auch im Wald werden die Bäume in der Regel von Firmen gefällt, zersägt und abtransportiert, oft werden dabei auch schwere Maschinen eingesetzt. Diese werden wohl auch jetzt zum Einsatz kommen, um den vielen gefallenen Bäumen Herr zu werden. Eigentümer ist das Land Berlin. Stammstücke werden auch auf Festmeter-Basis an Holzverwerter verkauft. Für Privatpersonen werden sogenannte Lesegenehmigungen erteilt, oft auch Holzscheine genannt. Ehlert erklärt, die Lesegenehmigungen würden für das Auflesen von Ästen erteilt – das Holz werde in der Regel als Brennholz verwendet. An Xavier-Holz, das frisch und feucht ist, seien die Privatpersonen daher vermutlich weniger interessiert.

