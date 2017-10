Das Flusspferd Max hat fünf Jahre nach seiner Geburt den Berliner Zoo verlassen. Sein neues Zuhause ist ein Wildlife Park nahe der türkischen Stadt Izmir, wie der Zoo Berlin am Dienstag mitteilte.

"Er ist mittlerweile in ein Alter gekommen, in dem sich junge Flusspferdbullen allmählich von ihrer Gruppe lösen und eigene Wege gehen", sagte der Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem. Auch in ihrem natürlichen Lebensraum verlassen Flusspferde mit etwa sechs Jahren die Herde.

Zoo-Mitarbeiter hatten den rund 1.000 Kilo schweren Max am Dienstagmorgen mit Äpfeln und Heu in eine Transportbox gelockt. Nun wird er auf einem Lkw nach Izmir gebracht. Dort erwartet ihn eine naturnahe Savannenlandschaft mit Zebras, Giraffen und anderen Tieren. Mit der Sonne und Wärme kommen Flusspferde laut Zoo übrigens gut klar: Sie haben spezielle Drüsen, die eine Art körpereigene Sonnencreme produzieren.

Max war am 23. November 2012 im Berliner Zoo geboren worden. Nach seinem Umzug leben noch vier Flusspferde im Zoo Berlin: Max' Eltern Kathi (42) und Ede (22) sowie die beiden Kühe Nicole (17) und Nala (6).