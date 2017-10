Dass Berlins größter Friedhof in Spandau liegt, ist kaum bekannt. Doch anschauen kann man ihn derzeit ohnehin nicht. Der Friedhof "In den Kisseln" ist seit Sturm "Xavier" vor drei Wochen komplett gesperrt, denn 135 Bäume sind beschädigt oder gekippt. Von Sabine Priess

Alle reden immer vom Stahnsdorfer Friedhof (liegt außerhalb der Stadtgrenze), vom Dorotheenstädtischen Friedhof (da liegen die meisten Promis) oder vom Jüdischen Friedhof Weißensee (einer der größten jüdischen Friedhöfe Europas). Dabei liegt Berlins größter Friedhof in Berlin-Spandau. Hier findet derzeit niemand seine letzte Ruhe. Denn seit Sturm Xavier am 5. Oktober in der Region gewütet hat, ist der Spandauer Friedhof "In den Kisseln" nämlich "bis auf weiteres" geschlossen.

Man hoffe aber, den Friedhof zum Totensonntag am 19. November, auch für Besucher wieder öffnen zu können. "Es sieht gut aus", sagte Spiza am Freitagvormittag. Noch etwa 15 Bäume müssten geräumt werden.

Diese Maßnahmen dienen der Sicherheit der Menschen. Denn durch den Sturm "Xavier" sind auf dem Friedhof 135 Bäume "so geschädigt, dass diese teilweise aufwendig geborgen, sukzessive zersägt und abtransportiert werden müssen". Auch durch den darauffolgenden Sturm "Herwart" vom vergangenen Wocheende seien, so das Bezirksamt am Montag, noch mal ein paar beschädigte Bäume hinzugekommen. Die Arbeiten seien in vollem Gange. Doch noch sind nicht alle Bäume geborgen, wie es heißt. Auch viele Gräber und Wege seien beschädigt. Absperrungen mithilfe von Bändern böten keine "ausreichende Verkehrssicherheit" für Besucher. Auf auf der Website des Friedhofes steht es noch deutlicher "Ein gefahrloses Betreten des Friedhofes ist momentan nicht möglich".

Normalerweise finden auf den drei öffentlichen Spandauer Friedhöfen "In den Kisseln", "Gatow" und "Staaken" im Schnitt sieben bis acht Bestattungen täglich statt. Seit dem 6. Oktober jedoch wurde "In den Kisseln" niemand mehr beerdigt. Bis am 1. November der Betrieb wieder aufgenommen werden soll, habe sich dann ein "Rückstau von 60 Bestattungen" ergeben, sagte Tina Kamischke vom Bezirksamt Spandau rbb|24. Man wolle jedoch in Absprache mit den Bestattern zusätzliche Bestattungstermine anbieten, bis der Rückstau beendet sei, so Kamischke weiter.

Derweil werden die Leichname bei den Bestattern selbst, in der Leichenhalle des Friedhofs "In den Kisseln" oder in den Hallen der anderen Friedhöfe des Bezirks zwischengelagert. Das sei für unbegrenzte Zeit möglich, versicherte der Grünflächenamtschef Spiza. Allein auf dem Friedhof "In den Kisseln" gebe es Platz für bis zu hundert Leichen, so Spiza weiter. "Außerdem gibt es für alle drei Spandauer Friedhöfe im Schnitt täglich nur drei Erdbestattungen." So reduziere sich die Zahl der Leichen, die aufbewahrt werden müssen weiter, denn Urnen brauchen einfach weniger Platz.