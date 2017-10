Rennen auf der Bernauer Schleife - Die Avus des Ostens

10.10.17 | 09:14 Uhr

Rasante Rennen vor Riesenpublikum: Die Avus des Ostens war die Bernauer Schleife – dort wo sich heute das Autobahndreieck Barnim befindet. Zwei ehemalige Rennfahrer über die gefürchtete Steilkurve, Todesopfer und Honeckers Protokollstrecke. Von Kristof Kannegießer

Windräder säumen einen komplett überbauten Verkehrsknotenpunkt: Wenn man heute über das Dreieck Barnim, die nordöstliche Ecke des Berliner Rings fährt, muss man viel Fantasie aufbringen, um sich die legendären Autorennen vorzustellen, die hier 20 Jahre lang über 100.000 Zuschauer herlockten. Früher lagen hier Strohballen am Streckenrand, und das Knattern von hochtourigen Zweitaktmotoren der Marke Wartburg dröhnte über die Felder.

Manfred Kuhn (75) und Siegfried Scholz (82), die in den 1960er und 1970er Jahren auf der Bernauer Schleife gegeneinander Rennen fuhren, lassen die Erinnerungen wieder aufleben, als wir das Dreieck Barnim begehen. Sie weisen auf einen grünen, unscheinbaren Hügel in einigen hundert Metern Entfernung und sprechen dabei vom Karussell, der gefürchteten Steilkurve, an der 1954 ein furchtbarer Unfall mit drei Todesopfern geschah. Was ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist von den Jahren auf der Rennstrecke? Die familiäre Stimmung im Fahrerlager, wo sich die Konkurrenten gegenseitig mit Arbeitsleistung und Ersatzteilen aushalfen.

Manfred Kuhn

Sieger auf Umwegen

Begonnen haben die beiden Fahrer mit Motocross; schon als Jugendliche fuhren sie Rennen auf zwei Rädern. Die Leidenschaft für die Rennautos kam auf der Bernauer Schleife. Jeder von ihnen hat eine Geschichte zu erzählen: Manfred Kuhn saß 1972 erstmalig in einem Rennwagen, den er zuvor von einem erkrankten Fahrer abgekauft hatte. Der Neuling drehte seine Runden auf der Bernauer Schleife, dann gab es einen Knall im Motorraum, und er hielt am Rand an: Das Rennen schien für ihn gelaufen. Sein Mechaniker schaute in den Motorraum und forderte Kuhn dann auf, wieder ins Auto zu steigen und weiter zu fahren. Manfred Kuhn fuhr als Sieger im Zeitrennen ins Ziel. Der Siegerkranz hängt heute noch im Büro seiner Autowerkstatt in Panketal.

Siegfried Scholz

Siegfried Scholz fuhr drei Jahrzehnte lang Rennen. Motocross, Formel 3, Autocross. "Das Rennen geht vom Frühjahr bis zum Herbst. Es findet vor allem in der Werkstatt statt!" Monatelang schweißt und sägt er in seiner Garage an Fahrgestellen und baut an Motoren; nach Arbeitsschluss und an den Wochenenden. Der rüstige 82-Jährige lacht viel, wenn er von der Zeit erzählt. "Das war die schönste Zeit meines Lebens. Ich bin 30 Jahre gefahren, habe mich unzählige Male überschlagen – aber passiert ist mir nie etwas!" Einmal musste er sich aus seinem brennenden Rennwagen retten, aber auch bei diesem Unfall hatte er Glück. "Und ich konnte den ausgebrannten Rennwagen noch mit Handkuss verkaufen!" Der allgemeine Ersatzteilmangel machte sogar Unfallwagen zu begehrten Kaufobjekten.

Zwei und drei Räder seit 1952

Die Bernauer Schleife war ein Rennparcours auf dem damaligen Schwanebecker Dreieck, das heute komplett unter dem Dreieck Barnim verschwunden ist. Der nördliche Berliner Ring war damals noch nicht komplett vorhanden, und die Autobahn, die von Süden aus Richtung Dresden sowie von Norden aus Richtung Prenzlau auf das Dreieck traf, endete in westliche Richtung nach wenigen hundert Metern ungefähr auf Höhe des Ortes Schwanebeck. Diese inkomplette Autobahnkonstruktion wartete auf engstem Raum mit zahlreichen, zum Teil sehr engen Kurven auf und bot eine längere Strecke, auf der die Rennwagen auf bis zu 250km/h beschleunigen konnten. Neben dem Schleizer Dreieck, dem Sachsenring und der Dresdner Spinne war dies die beliebteste Rennstrecke in der DDR. Seit 1952 fanden hier die Rennen statt, sowohl im Motorradsport, als auch auf vier Rädern. Fahrer aus Finnland, Frankreich und den Beneluxländern starteten ebenso wie Vertreter aus dem gesamten Ostblock, und auch die westdeutsche Konkurrenz war zahlenmäßig stark vertreten.

Westberliner Fans auf der Sektoren-Tribüne

Für das Publikum hielten die Rennen auf der Bernauer Schleife eine Besonderheit bereit: An den Rennwochenenden wurde die Westberliner Sektorengrenze bis an den Südrand der Rennstrecke verlegt, das heißt die Westberliner Fans konnten bis an die Tribüne anreisen, weil der Weg bis zur Rennstrecke vorübergehend zur Westberliner Exklave erklärt wurde – ein einmaliges Vorgehen bei Sportveranstaltungen. Mit dem zunehmenden Autoverkehr in der DDR wurde es organisatorisch immer schwieriger, Autobahnabschnitte ganze Wochenenden lang für die Rennen zu sperren. 1973 wurde außerdem die Route Berlin-Wandlitz zur Protokollstrecke der DDR-Regierung erklärt, und die musste jederzeit offen gehalten werden. Das war das Ende der Ära Bernauer Schleife. Nach 21 Jahren war dort Schluss mit der Rennveranstaltung - und Platz für die Windräder.