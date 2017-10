Video: Abendschau | 10.10.2017 | Norbert Siegmund

Siebenjähriger unprofessionell beschnitten - Vater muss nach Beschneidung Geldauflage zahlen

10.10.17 | 14:36 Uhr

Weil er seinen Sohn in Berlin illegal beschneiden ließ, muss ein Vater nun eine Geldauflage zahlen. Der 46-Jährige hatte keinen Arzt, sondern einen rituellen Beschneider beauftragt. Das Kind litt monatelang Schmerzen. Von Norbert Siegmund



2.500 Euro Geldauflage muss Bilal S. zahlen: 1.250 Euro hat der angeklagte Vater an seinen beschnittenen Sohn Ayman zu zahlen, dieselbe Summe noch einmal an den Kinderschutzbund, entschied am Dienstag das Amtsgericht Tiergarten. Der aus dem Libanon stammende 46-Jährige hatte eingeräumt, im Januar 2013 einen rituellen Beschneider beauftragt zu haben, den Eingriff an seinem Sohn vorzunehmen. Das Kind litt anschließend ein halbes Jahr lang an Schmerzen. Das Verfahren gegen S. wurde mit der Geldauflage eingestellt. Die Vernehmung des Jungen habe er vermeiden wollen, sagte Richter Claas Bröning am Ende des knapp einstündigen Prozesses. Da auch die als Nebenklägerin auftretende Mutter Aymans und die Staatsanwaltschaft einverstanden waren, sei eine Einstellung des Verfahrens vertretbar.

Beschneidung ohne Betäubung

Am 11. Januar 2013 hat Akif Ö., ein ritueller Beschneider, an der Tür der Friedrichshainer Wohnung geklingelt, wo der siebenjährige Ayman mit seinen beiden älteren Brüdern und einer Schwester lebt. Der angeklagte Vater Aymans öffnete dem Türken. Am Dienstag erklärte Bilal S. dazu, Ö. habe einen guten Ruf unter den Muslimen Berlins: "Ich habe mich genau erkundigt, denn ich liebe meinen Sohn", so der Angeklagte.



Der rituelle Beschneider habe am Tattag einen Gehilfen mitgebracht, berichtete der angeklagte Vater weiter. Richter Bröning wollte es aber genauer wissen:

Richter: "Was war dann?"

Bilal S.: "Der Beschneider und mein Sohn haben gelacht. Mein Junge hatte keine Angst, zog sich selbst die Hosen herunter und legte sich auf die Decke auf den Tisch."

Richter: "Was haben Sie gemacht?"

Bilal S.: "Ich habe zugesehen, stand einen Meter entfernt."

Richter: "Wurde er betäubt?"

Bilal S.: "Nein, das hab ich nicht gesehen. Er wurde aber mit einem Desinfektionsspray eingesprüht, nachdem er gewaschen worden war."

Richter: "Womit wurde die Beschneidung dann durchgeführt?"

Bilal S.: "Es war so ein Gerät. Ich glaube, ein Laser."

Richter: "Wie lange hat es gedauert?"

Bilal S.: "So 20 bis 30 Minuten."

Richter: "Hatten sie eine Einwilligungserklärung erteilt?"

Bilal S.: "Nein, ich glaube nicht. 100 oder 200 Euro habe ich Akif danach in bar in die Hand gedrückt."

Richter: "Und wie ging es Ihrem Sohn danach?"

Bilal S.: "Ganz normal! Auf die Toilette gehen war vielleicht am ersten Tag schwierig. Aber er hat nicht geweint."

Richter: "Warum haben Sie Ihren Sohn überhaupt beschneiden lassen?"

Bilal S.: "Im Islam ist es Pflicht. Es muss jeder machen. Ich weiß nicht genau, warum. Die Juden machen es auch."

Anzeige von Berliner Staatsanwaltschaft eingestellt

Die Mutter des Siebenjährigen Ayhan lebte in Trennung von dem Angeklagten. Sie zeigte ihn wegen der Beschneidung des gemeinsamen Sohnes an. Die Berliner Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung allerdings ein, obwohl sich erst 15 Tage vor der Beschneidung die Gesetzeslage konkretisiert hatte: Seit 28. Dezember 2012 war dem Bürgerlichen Gesetzbuch im Paragraf 1631 zwei Absätze zur Beschneidung hinzugefügt worden: § 1631d Beschneidung des männlichen Kindes (1) Die Personensorge umfasst auch das Recht, in eine medizinisch nicht erforderliche Beschneidung des nicht einsichts- und urteilsfähigen männlichen Kindes einzuwilligen, wenn diese nach den Regeln der ärztlichen Kunst durchgeführt werden soll. Dies gilt nicht, wenn durch die Beschneidung auch unter Berücksichtigung ihres Zwecks das Kindeswohl gefährdet wird. (2) In den ersten sechs Monaten nach der Geburt des Kindes dürfen auch von einer Religionsgesellschaft dazu vorgesehene Personen Beschneidungen gemäß Absatz 1 durchführen, wenn sie dafür besonders ausgebildet und, ohne Arzt zu sein, für die Durchführung der Beschneidung vergleichbar befähigt sind. Die Berliner Staatsanwaltschaft begründete die Einstellung des Verfahrens damit, dass die Eltern als Sorgeberechtigte der Körperverletzung ihres Sohnes durch Beschneidung zugestimmt hätten. Außerdem stammte der angezeigte Vater Bilal aus einer Kultur, in der die Beschneidung von männlichen Kindern eine verbreitete Sitte sei. Eine Zuhörerin empörte sich später vor dem Gerichtssaal, dass die Anklagebehörde mit dieser Begründung auch wegen der Beschneidung eines Mädchens das Verfahren einstellen könnte, wenn deren Eltern aus einem afrikanischen Land mit einer Kultur stammten, wo Beschneidungen von Mädchen üblich seien.

Ärztekammer protestierte

Erst als die Ärztekammer sich einschaltete, wurde im Fall Bilal S. weiter ermittelt. Plötzlich sah die Moabiter Staatsanwaltschaft in der Beschneidung des siebenjährigen Ayman doch eine strafbare Tat: Der Vater habe gewusst, dass seinem Kind bei der Operation eine Wunde erleiden würde. Er habe die monatelang anhaltenden Schmerzen seines Sohnes zumindest billigend in Kauf genommen.



Außerdem habe keine medizinische Notwendigkeit für die Beschneidung bestanden und Operateur Akif Ö. verfüge nicht über eine ärztliche Zulassung. Deshalb wurde Beschneider Ö. von der Staatsanwaltschaft mitangeklagt wegen gefährlicher Körperverletzung. Doch der 78-Jährige legte ein Attest vor, dass er krank sei.

Rechtsfrieden durch Einstellung des Verfahrens?

Richter Bröning hatte zwischen dem Recht der Eltern, der Religionsfreiheit und dem Recht von Ayman auf körperliche Unversehrtheit abzuwägen. Bevor er sich mit allen am Prozess Beteiligten beriet, wie weiter zu verfahren sei, verlas er Dokumente. So zitierte er aus einem medizinischen Diplom, dass Beschneider Ö. in Ankara 1958 ausgestellt worden war. Das türkische Gesundheitsministerium gestattete ihm danach, "kleine Operationen und Hilfe in Notfällen" vorzunehmen. Das Berliner Urban-Krankenhaus erlaubte ihm 1983, einer achtstündigen Nebentätigkeit nachzugehen. Freimütig hatte Ö. angegeben, Beschneidungen an Jungen durchführen zu wollen.



"Man kann trotzdem nicht einfach jemand anrufen und in seine Wohnung bestellen, um den Sohn beschneiden zu lassen", sagt Amtsrichter Bröning am Ende der Verhandlung. Bilal S. habe sich aus seiner Sicht strafbar gemacht. Obendrein sei nicht klar, ob die Mutter, die sich als aufgeklärte Muslimin bezeichnet und Gegnerin der Beschneidungen ist, der des Sohnes zugestimmt habe. Ebenso ungeklärt sei, ob die Qualifikation von Beschneider Ö. ausreichten, um den Eingriff nach den Regeln der ärztlichen Kunst durchzuführen. Da der Angeklagte nicht in "rechtsfeindlicher Gesinnung" gehandelt habe und in einer ausgedehnten Beweisaufnahme immer wieder der beschnittene Junge hätte vernommen werden müssen, sei eine Einstellung des Verfahrens vertretbar, entschied schließlich der Richter im Sinne aller Verfahrensbeteiligten: "Alle sind mit im Boot. Damit ist maximaler Rechtsfrieden eingekehrt."