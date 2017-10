Im Potsdamer Schlosspark Sanssouci haben Biber Schäden in Höhe von mehr als 100.000 Euro verursacht. Wie die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten am Montag in Potsdam mitteilte, handelt es sich um fünf bis sieben Tiere, die im Park zwei Biberburgen gebaut haben. Sie sollten bis Mitte November eingefangen und an einen neuen Standort am Templiner See außerhalb der Parkanlagen umgesiedelt werden.