Bei Löscharbeiten in einer Lagerhalle in Brieselang (Havelland) sind 18 Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr dem rbb mitteilte, litten 16 Feuerwehrleute und zwei Rettungssanitäter unter Atemwegsproblemen. Acht von ihnen mussten ins Krankenhaus, die anderen wurden ambulant behandelt.

Am Sonntagnachmittag war in der Halle eine Maschine in Brand geraten. Die Ursache ist noch unklar. Die Flammen griffen auf Behälter über, in denen Chemikalien gelagert waren. Welche Stoffe durch den Brand freigesetzt wurden, soll am Montag untersucht werden.



Für die Anwohner bestand laut Polizei keine Gefahr.