Ob Zufall oder nicht: Auf den Tag genau vor einem Jahr wurde in Potsdam vor der Al Farouk Moschee ein abgetrennter Schweinekopf gefunden.



Auch darüber hinaus gab es in der jüngeren Vergangenheit ähnliche Vorfälle in der Region: In Berlin hatten Unbekannte an Weihnachten 2015 einen Schweinekopf an eine Moschee in Kreuzberg geschickt, im August 2016 einen über den Zaun eines Flüchtlingswohnheims in Marzahn geworfen. Anfang Mai waren auf einem Sportplatz in Strausberg (Märkisch-Oderland) kurz vor dem Sportfest eines muslimischen Vereins auf einem Sportplatz rohe Schweinefüße an Bäume genagelt worden. Und im August dieses Jahres war in Cottbus ein abgetrenntes Ohr eines Hausschweins im Briefkasten einer syrischen Familie gefunden worden.