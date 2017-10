Die Härtefallkommission des Landes Brandenburg hat offenbar überlegt, wegen Spannungen mit Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) geschlossen zurückzutreten. Das sagte der Beauftragte der Evangelischen Kirche bei den Bundesländern Berlin und Brandenburg, Martin Vogel, am Samstag in Berlin. Dort tagt die Synode der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO). In der Brandenburger Härtefallkommission sei die EKBO mit Pfarrerin Monique Tinney vertreten. Die Kommission prüft im Einzelfall, ob dringende humanitäre oder persönliche Gründe die weitere Anwesenheit eines vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländers in Deutschland rechtfertigen.



"Es hat im Blick auf die Zusammenarbeit der Härtefallkommission mit Innenminister Karl-Heinz Schröter einige Spannungen und Kontroversen gegeben", sagte Vogel. "Die haben sich daran festgemacht, dass alle Fälle, die Pfarrerin Tinney eingebracht hatte, bisher alle vom Minister abgelehnt wurden." Seitdem habe es einen längeren Diskurs über die Zusammenarbeit gegeben, unter anderem auch einen Besuch des Ministers in der Kommission. Vogel kündigte noch für dieses Jahr ein Spitzengespräch der in Brandenburg für Flüchtlingsarbeit zuständigen Ministerien mit dem evangelischen Bischof Markus Dröge und dem katholischen Erzbischof Heiner Koch an.