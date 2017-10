Mehrere Autos sind in der Nacht zu Dienstag in Berlin angezündet worden. Nach Angaben der Polizei alarmierte eine Passantin am späten Montagabend die Feuerwehr wegen eines Feuerscheins im Innenraum eines Autos, das am Kiehlufer im Berliner Bezirk Neukölln geparkt war. Die Einsatzkräfte konnten nicht verhindern, dass der Mercedes vollständig zerstört wurde. Ein dahinter abgestellter Transporter wurde ebenfalls durch die Flammen beschädigt.



Auch in der Pfarrstraße im Ortsteil Rummelsburg haben Unbekannte Fahrzeuge angezündet. Am frühen Dienstagmorgen bemerkte eine Fußgängerin Flammen an zwei geparkten Kleintransportern und alarmierte die Feuerwehr. Unbekannte hatten die geparkten Transporter einer Elektrofirma im Bereich der hinteren Räder angezündet, wie die Polizei mitteilte. Ob ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen besteht, war noch unklar.

Bereits am Wochenende hatten brennende Autos die Berliner Feuerwehr beschäftigt: In der Nacht zu Samstag brannte ein Wagen auf einem Mieterparkplatz in Karlshorst. Wenig später standen dann zwei weitere Fahrzeuge in Friedrichsfelde in Flammen. "Von den Tätern ist bislang noch nichts bekannt", sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. In allen Fällen ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.