Chlorgas in Schwimmbad in Berlin-Buch ausgetreten

Die Berliner Feuerwehr ist am Montag zur Schwimmhalle in Berlin-Buch ausgerückt. Dort sei Chlorgas ausgetreten, teilte ein Sprecher am Mittag mit. Drei Menschen seien verletzt. Die Schwimmhalle wurde geräumt.

Mehr Informationen zu dem Einsatz in der Wolfgang-Heinz-Straße lagen zunächst nicht vor.