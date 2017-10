Dackel rennen in Lichtenrade um die Wette

Sie gelten als stur und eigenwillig, sie buddeln und jagen gerne - und für einige ist das Lichtenrader Dackelrennen mittlerweile eine Pflichtveranstaltung: Rau-, Kurz- und Langhaardackel liefen dort am Samstag zum 38. Mal um die Wette. Es seien aber überwiegend Kurz- und Rauhaardackel angetreten, wie eine Sprecherin der Dackelranch Lichtenrade der Nachrichtenagentur dpa erklärt haben soll.



Organisiert wird die Veranstaltung seit jeher von dem Verein "Freunde der Dackelranch Lichtenrade". 50 Meter müssen die Hunde dabei hinter sich bringen. Sind die Hunde sieben Jahre oder älter, zählen sie bereits zum alten Eisen und müssen nur noch 25 Meter laufen. Die schnellsten bekommen einen Pokal verliehen.



Neben den Hunden müssen sich auch deren Besitzer ins Zeug legen. Schnüffeln die abgelenkten Dackel am Streckenrand, so sorgen meist Herrchen und Frauchen dafür, die Dackel wieder auf Spur zu bringen.