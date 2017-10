Video: Abendschau | 02.10.2017 | Arndt Breitfeld

Demo am Bahnhof Zoo - Initiative kämpft für die Rückkehr der Straßenbahn in West-Berlin

02.10.17 | 20:00 Uhr

Während im Osten der Stadt das Straßenbahn-Netz ausgebaut wurde, ging vor 50 Jahren in West-Berlin die letzte "Elektrische" auf die Schienen. Eine Initiative kämpft für ein Tram-Revival in der City West. Doch der Berliner Senat bremst die Hoffnung.



Genau vor 50 Jahren - am 2. Oktober 1967 - fuhr mit der Linie 55 die letzte Straßenbahn durch den Westteil Berlins. Tausende West-Berliner kamen damals an die Strecke, um die Tram gebührend zu verabschieden. Ein Bündnis aus mehr als 20 Organisationen hat das Jubiläum am Montag zum Anlass genommen, einen Ausbau des Schienennetzes zu fordern. Mehrere Dutzend Menschen versammelten sich dafür mit Transparenten wie "Schienen auf die Straße" vor dem Busbahnhof am Bahnhof Zoologischer Garten, wo vor 50 Jahren die letzte Straßenbahn in Richtung Hakenfelde entlangfuhr und skandierten etwa "1-2-3-4 für Straßenbahnen kämpfen wir".



Autobahnbau in West-Berlin habe "ganze Stadtteile kaputt gemacht"

Das Bündnis tritt für einen flächendeckenden Ausbau der Straßenbahnen ein - vor allem auch im Westen Berlins. Dass dort die Straßenbahn vor 50 Jahren komplett abgeschafft wurde, bezeichnet Uwe Hiksch von den NaturFreunden Berlin als großen Fehler. "Damals wollte man eine Stadt, in der das Auto Vorrang vor dem ÖPNV hat - und eine U-Bahn störte dabei nicht. Aber diese autogerechte Stadt hat dazu geführt, dass ganze Stadtteile von Autobahnen und vier- bis sechsstreifigen Straßen kaputt gemacht wurden", sagte Hiksch der rbb-Abendschau am Montag. Neben dem ökologischen Vorteil seien neue Straßenbahn-Trassen zudem günstiger zu bauen als U-Bahn-Tunnel.

Auch der rot-rot-grüne Senat setzt auf einen Ausbau des oberirdischen Schienennetzes und hat dafür 50 Millionen Euro im aktuellen Doppelhaushalt eingeplant. Allerdings konzentriert er sich auf andere Routen: So soll der Bahnhof Ostkreuz in Zukunft ans Straßenbahn-Netz angeschlossen werden. Außerdem beginnt in den nächsten Wochen das Planfestellungsverfahren für die M10-Verlängerung vom Hauptbahnhof zur Turmstraße und der Ausbau der Strecke in Adlershof. "Darüber hinaus planen wir in Voruntersuchungen die Strecke vom Alexanderplatz zum Potsdamer Platz und eine Linienverlängerung von der Turmstaße weiter in Richtung Mierendorffplatz oder Beusselstraße. Das wird sich aber noch zeigen", sagte Matthias Tang von der Senatsverkehrsverwaltung dem rbb.



Mehrere Dutzend Menschen demonstrierten am Hardenbergplatz für die Wiederkehr der Straßenbahn im Westteil der Stadt.

Senatsverkehrsverwaltung sieht wenig Chancen auf baldige "West-Tram"

Mittelfristig werde laut Senatsverwaltung auch geprüft, ob eine Straßenbahn-Strecke zwischen Wittenbergplatz und Zoo über den Tauentzien machbar ist. Aber dem Bündnis genügt das nicht: Der gesamte Westen Berlins soll wieder ein flächendeckendes Straßenbahn-Netz bekommen. "Wenn genügend Investitionsmittel zur Verfügung gestellt werden, ist es möglich, sehr schnell zu einem ÖPNV-System zu kommen, in dem die Straßenbahn eine wichtige Rolle spielt", sagte Hiksch. Seine Organisation geht dafür von mindestens 80 bis 100 Millionen pro Jahr aus. Doch die Senatsverwaltung für Verkehr bremst die Erwartungen an die Straßenbahn in der City West: "Wir haben jetzt einige Straßenbahn-Projekte geplant. Man kann natürlich alle Ideen diskutieren, aber wir konzentrieren uns jetzt auf die Projekte, die wir uns vorgenommen haben", so Tang. Trotzdem will das Bündnis weiterkämpfen - solange bis die Straßenbahnen wieder - wie vor 50 Jahren - durch ganz Berlin fahren.

Die letzte Straßenbahn durch West-Berlin

Mit Informationen von Arndt Breitfeld