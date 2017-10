Vor 20 Jahren, am 31. Oktober 1997, findet eine Spaziergängerin in der Nähe von Velten in Oberhavelland eine schwerverletzte, bewusstlose Frau. Es ist Barbara Zürner, Tierärztin, Hufschmiedin, Umweltaktivistin, und sie ist Opfer eines Verbrechens geworden.

Was ist geschehen an jenem Oktoberabend im Jahr 1997? Wer hat Barbara Zürner ermordet?

Die 67-Jährige hat schwere innere Verletzungen, einen Schädelbasisbruch, Prellungen am ganzen Körper. Sie stirbt vier Jahre später an den schweren Verletzungen, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben.

Barbara Zürner arbeitete am Tag vor ihrem Tod in einer Schmiede in Velten. 33 Jahre lang ist sie dreimal wöchentlich dort gewesen, um als Hufschmiedin Pferde zu beschlagen. Es war das Hobby der promovierten Tierärztin. Und wie immer war sie mit dem Fahrrad unterwegs. Wem ist sie begegnet auf ihrem Weg von Velten zum S-Bahnhof Borgsdorf?

Vermutlich hat sie – wie immer – auf diesem Weg Müll aufgesammelt am Straßenrand. Es schmerze sie, wenn alles so vermüllt werde, erzählt sie in einem Interview vor ihrem Tod. Beim Müllsammeln wurde sie auch das letzte Mal lebend gesehen, am 30. Oktober 1997 kurz nach 18 Uhr.