Drogendealer in Unterhose überführt

Eine auf dem Hausflur liegende Jeans hat in Berlin-Reinickendorf einen mutmaßlichen Drogendealer überführt. Polizisten fanden am Sonntag Tütchen mit weißem Pulver in der Hose, außerdem auch Hinweise auf die Wohnung des Besitzers.

Der öffnete der Polizei dann in Unterwäsche die Tür und bestätigte, dass es sich um seine Hose handelte. Wie sie in den Flur gelangt war, konnte sich der Mann nicht erklären.