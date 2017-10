Spezialeinheiten der Berliner Polizei sind in Berlin-Neukölln gegen einen mutmaßlichen islamistischen Terror-Unterstützer vorgegangen. Auf der Suche nach Beweisen durchsuchten sie ein Geschäft in der Sonnenallee.

Eine Spezialeinheit der Berliner Polizei hat am Donnerstag Ermittlungen der bayerischen Kollegen gegen einen mutmaßlichen Anhänger von islamistischen Terroristen unterstützt.



Die Polizisten und Vertreter der Staatsanwaltschaft durchsuchten am Donnerstagmorgen ein Handy- und Internetgeschäft in der Sonnenallee in Neukölln und beschlagnahmten Beweise.