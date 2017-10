Wetterbericht warnt vor Orkanböen - Ein neuer Sturm zieht auf

27.10.17 | 13:06 Uhr

Drinnen bleiben - das ist wohl die Devise für das Wochenende. Das Herbstwetter verspricht in Berlin und Brandenburg Regen, Graupelschauer und - jawohl, schon wieder - Sturm- und Orkanböen. Der Aufenthalt unter Bäumen sollte vermieden werden.

Windig ist es schon am Freitag. Doch wer ab Samstag in Berlin und Brandenburg durch den Regen läuft, sollte seinen Schirm gut festhalten. "Frischer, teils starker Westwind mit stürmischen Böen" mit einer Geschwindigkeit von bis zu 74 Stundenkilometer wird da nämlich nach Informationen der MeteoGroup erwartet. "Bei Windstärke acht wird es schon ziemlich ungemütlich", konkretisiert Meteorologin Maria Frädrich. "Grischa" soll der neue Sturm wahrscheinlich heißen. "In der Nacht zu Sonntag geht es dann richtig los", sagt Frädrich. Windstärke neun bis zehn herrsche dann vor. Während es regne, könnte es am Sonntag sogar noch heftiger werden: Orkanböen der Stärke elf seien bei Windgeschwindigkeiten von 110 Stundenkilometern dann möglich.

Sonntagnachmittag soll der Sturm nachlassen

Wer nicht aus dem Haus muss, sollte also tatsächlich lieber drin bleiben. "Schon aus Selbstschutz", sagt Andreas Wüstenhagen, Vorsitzender des Gehölzsachverständigen-Verbandes Berlin-Brandenburg. Die Berliner Verwaltung hat mehrere Wochen nach Sturm "Xavier" noch immer nicht alle Parks und Friedhöfe geräumt. Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz warnt am Freitag "insbesondere für das Wochenende davor, den Wald zu betreten. Auch in den Berliner Park- und Grünanlagen können die vorhergesagten hohen Windgeschwindigkeiten zu Gefahren für die Besucherinnen und Besucher führen, sodass von einem Betreten ebenfalls abgeraten wird". "Es ist immer gefährlich, sich bei starkem Wind unter Bäumen zu befinden", sagt Wüstenhagen. Bei Bäumen könne es jederzeit zu "Versagen" kommen. Es müsse ja nicht immer gleich der ganze Baum sein, der kippe. Auch herunterfallende Äste stellten, so der Sachverständige, eine große Gefahr dar.

Der Sturm am 5. Oktober hatte in Berlin und Brandenburg fünf Menschen das Leben gekostet und für einen Dauereinsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt.

Vor dem Sturm zurück nach Hause

Der Sachverständige Wüstenhagen empfiehlt, sich zu informieren, in welchem Zeitfenster ein Sturm erwartet werde und alles, was zu tun ist, vorher zu erledigen. "Dann muss man sein Kind mal früher abholen aus der Schule", so Wüstenhagen. Wer nun versucht, mithilfe von Zeitfenstern das kommende Wochenende zu planen: Zum Sonntagnachmittag soll der Sturm allmählich abziehen. Es bleibt aber grau.

Es geht auf den November zu

Am Montag deutet sich dann dahingehend zumindest Besserung an. "Der Montag wird recht schön, aber mit maximal neun Grad relativ kühl", so die Meteorologin. Aber schon Dienstag ist es dann wieder vorbei mit der Sonne. Für den weiteren Verlauf der Woche sind dichte Regenwolken vorhergesagt. "Sehr milde Temperaturen um 15 Grad deuten sich nicht an", so Frädrich. Aber das, so die Meteorologin, wäre auch ungewöhnlich. "Denn jetzt geht es eben auf den November zu".

Sendung: Antenne Brandenburg, 27.10.2017, 13:30 Uhr