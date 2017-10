An der Station Messe Nord geht es los. Wie immer um kurz vor 15 Uhr. Üblicherweise bin ich dann um 15:15 Uhr am Bahnhof Gesundbrunnen und kann mein Kind keine zehn Minuten später aus dem Hort abholen. Doch seit die Ringbahn im Norden gesperrt ist, ist alles anders. Die Umfahrungswege für den Ring kosten mich mindestens zwanzig Minuten zusätzlich - pro Richtung. Heute will ich deshalb wissen, wie schnell ich mit dem offiziellen Ersatzverkehr bin. Zu überbrücken sind in dieser Fahrtrichtung ab dem S-Bahnhof Beusselstraße nur die S-Bahnstationen Westhafen und Wedding bis zum Bahnhof Gesundbrunnen.

15:22 Uhr: Der Busfahrer ruft "S- und U-Bahnhof Westhafen". Weil alle stoisch vor sich hin stehen und sitzen, fügt er hinzu: "Will jemand raus, dann drücken!" Es will niemand raus. Aber jemand rein. Ein Baby in einem Buggy hinter mir fängt an zu schreien. Der Busfahrer auch: "Da hält man doch nicht einfach die Hand in die Tür. Klopfen Sie doch", brüllt er eine ältere Frau an, die in letzter Minute durch den mittleren Eingang in den Bus hetzt. Sie: "Können Sie nicht freundlicher sein?". Er: "Das sagt ja die richtige". Inzwischen ist der Bus bumsvoll. Und eigentlich kommt er gar nicht so schlecht voran.

15:27 Uhr: "U- und S-Bahnhof Wedding". Ein paar Menschen steigen ein und aus. Inzwischen telefonieren einige erregt und ziemlich laut und das in vielen unterschiedlichen Sprachen. Das Baby greint immer noch vernehmlich. Mehrere Mitfahrer schauen sich missbilligend nach Mutter und Kind um, vor allem eine blonde Frau mittleren Alters, die vor mir sitzt. Ihr telefoniert aber zusätzlich auch noch ein stehender, relativ kleiner türkischer Mann mit viel Sendungsbewusstsein fast genau ins Ohr.