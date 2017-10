Tiefgarage in Berlin-Britz eingestürzt

In den Trümmern der eingestürzten Tiefgarage ist niemand begraben worden. Das gab die Feuerwehr Berlin am Freitagabend per Twitter bekannt. Sie twitterten "Suchhunde Lui und Elly geben Entwarnung."

Neben der Feuerwehr waren auch die Hundestaffel der Berliner Polizei und das Deutsche Rote Kreuz in Berlin-Britz im Einsatz. Zu den Gründen für den Einsturz ist noch nichts bekannt.