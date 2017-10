Die Berliner Polizei hat nach wiederholter Gewalt am Alexanderplatz am Freitagabend einen Großeinsatz gestartet.

Der Alexanderplatz gehört zu den sogenannten "besonders kriminalitätsbelasteten Orten" in Berlin. Regelmäßig kommt es dort zu Gewalttaten, zuletzt wieder vermehrt. So gab es erst am Donnerstag eine Schlägerei zwischen Jugendlichen, bei der auch Flaschen geflogen sind. Mehrere Menschen wurden verletzt. Am Montagabend wurde ein 23-jähriger von einer Gruppe junger Männer angegriffen. Diese hatten ihn mit einem Messer in den Rücken gestochen und anschließend einige Zähne ausgeschlagen.

Der Senat und die Polizei wollen den Alexanderplatz ebenso wie einige andere Orte mit viel Kriminalität in Zukunft zeitweise mit Videokameras besser überwachen. Außerdem wird nahe der Weltzeituhr eine kleine Polizeiwache gebaut, um die ständige Präsenz von Polizisten zu gewährleisten.