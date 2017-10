Meteorologen warnen davor, dass eine Woche nach dem Orkantief "Xavier" Sturmböen am Donnerstag in Berlin und Brandenburg erneut Schäden anrichten könnten. Nach Angaben des Wetterdienstes Meteogroup ist durch Sturmtief "Arke" vor allem im Norden Brandenburgs und Berlin teilweise mit Böen der Stärke 9 zu rechnen. Dabei könne es zu Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde kommen, sagte Meteorologe Ronny Büttner dem rbb. Es bestehe die Gefahr, dass lose Äste von bereits geschädigten Bäumen herabfallen könnten. Auch könnten erneut Bäume umfallen. Die Warnung des Deutschen Wetterdienstes gilt bis Donnerstagabend 20 Uhr.

Besonders kräftige Böen werden zwischen dem Vormittag und dem späten Nachmittag erwartet. Ein neues Orkantief sei jedoch nicht in Sicht, so Büttner. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gibt es am Vormittag verbreitet Windböen um die 55 Stundenkilometer, ab Mittag seien vereinzelte stürmische Böen nicht auszuschließen.

Nach dem Sturmtrief "Xavier" wird es für Brandenburger Waldbesitzer keine Entschädigung von der Landesregierung geben. Das bestätigte ein Sprecher des Umweltministeriums dem rbb. Am Mittwoch hatte das Ministerium die Zahl der beschädigten oder umgerissenen Bäume auf bis zu zwei Millionen geschätzt. Der Chef des Brandenburger Landesforstbetriebes glaubt nicht, dass es noch in diesem Jahr gelingen wird, alles wegzuräumen. Die Firmen seien ausgebucht.

Am vergangenen Donnerstag verursachte der Sturm "Xavier" schwere Schäden. Bundesweite Spitzenwerte wurden mit 122 Stundenkilometern in Brandenburg registriert. In Brandenburg sind nach ersten Schätzungen des Umweltministeriums bis zu zwei Millionen Bäume beschädigt worden. Die Schäden seien noch nicht überall beseitigt. Es wird geraten, den Wald nach wie vor zu meiden, bis die Aufräumarbeiten abgeschlossen sind.

Das aktuelle Sturmtief "Arke" fungiere sozusagen als Weichensteller für eine Schönwetterphase, sagte Büttner. Wenn es abgezogen sei, werde das Wetter wärmer und schöner. Von Samstag bis einschließlich Mittwoch bringe ein Hoch warme Luft und viel Sonnenschein in die Region. Am Samstag sind laut DWD bis zu 20 Grad, am Sonntag bis zu 21 Grad möglich. Dazu gebe es am Sonntag fast den ganzen Tag Sonnenschein.