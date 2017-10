Ex-Mann nackt in Brandenburger Wald ausgesetzt

Er soll sie nach der Trennung belästigt und ihr nachgestellt haben: Eine 39-jährige Frau hat gestanden, ihren Ex-Ehemann in einem Brandenburger Wald nackt ausgesetzt zu haben. Sie habe ihm einen Denkzettel erteilen wollen. Mitangeklagt ist eine weitere Ex des Mannes.

Eine 39-Jährige hat vor dem Landgericht Frankfurt (Oder) gestanden, ihren Ex-Mann gemeinsam mit dessen Ex-Freundin nackt in einem Wald ausgesetzt zu haben.

Die geschiedene Ehefrau des Opfers beschrieb am Montag beim Prozessauftakt die Tat als spontane und nicht geplante Aktion. Die Frau sagte zudem aus, dass die Beziehung von Gewalt geprägt gewesen sei. Nach der Trennung habe der Mann sie mit Anrufen belästigt und ihr nachgestellt.

Um dem Mann einen Denkzettel zu verpassen, sollen die beiden Frauen gemeinsam mit vier Männern dem Mann im März 2015 in Zepernick (Barnim) nordöstlich von Berlin aufgelauert, ihn in einen Transporter gestoßen, verprügelt und gefesselt haben. Dem Mann wurden Schlüssel und Telefon abgenommen.

Anschließend wurde er bei winterlichen Temperaturen in einem Waldstück in Brandenburg gefahren. Die Frauen sollen im Wald gedroht haben, ihn zu erschießen. Dann musste der Mann splitternackt bis 100 zählen, bevor er allein gelassen wurde. Verletzt sei er orientierungslos umhergeirrt, bis ein Auto an einer Landstraße hielt und dem Nackten geholfen wurde, wie das Landgericht mitteilte.

Für den Prozess sind insgesamt drei Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil soll es in gut zwei Wochen geben.