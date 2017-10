Expats in Berlin - Sprachkurse, Partys und die Angst vor der Ausländerbehörde

15.10.17 | 09:54 Uhr

Berlin übt für viele junge Menschen eine besondere Faszination aus. Und so kommen sie aus der ganzen Welt, um hier zu arbeiten, zu feiern und Freunde zu finden. Doch nicht selten klaffen Traum und Wirklichkeit des Expat-Lebens weit auseinander, vor allem wenn der Gang zur Ausländerbehörde ansteht. Von Jana Treffler

In Berlin zu leben, ist der Traum tausender Studenten, Musiker, Start-Up-Gründer oder Künstler. Carlos ist vor zwei Jahren aus Chile nach Berlin gekommen. Der 32-Jährige hat Santiago de Chile verlassen, weil er dort keine Zukunft für seine Leidenschaft sah: experimentelle elektronische Musik zu machen. "Santiago ist sehr teuer, die Löhne sind sehr schlecht", sagt Carlos. Außerdem gebe es keine Clubs, um seine Art von Musik zu spielen. "Hier in Berlin gibt es dafür viele Orte, und nicht nur kommerzielle Musik."



Von seinen Auftritten als Musiker und DJ kann Carlos trotzdem nicht ohne weiteres leben. Es dauert einfach, sich in der Berliner Szene zu etablieren. Seit Monaten sucht Carlos eine Wohnung, die er sich leisten kann. Momentan ist er bei einem Freund untergekommen.

Arbeit, Partnersuche, Style: Berlin steht für Freiheit und Offenheit

In Carlos' Neuköllner WG lebt auch die Französin Maelle. Sie ist in der Schweiz aufgewachsen und vor sieben Monaten für einen Sprachkurs nach Berlin gekommen. "Berlin ist eine Stadt mit einer großen Geschichte, das hat mich interessiert", so Maelle. "Außerdem haben die verschiedensten Menschen gesagt, dass Berlin toll ist, egal ob das Mütter waren oder junge Leute, deshalb habe ich mir gesagt, da muss ich hin." Nach ihrem dreimonatigen Deutschkurs gefiel es Maelle so gut in Berlin, dass sie geblieben ist. So geht es vielen Expats. Mittlerweile gibt es sogar Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, den Neuankömmlingen zu helfen. Johanna Sieben hat mit "c/o Germany" so ein Unternehmen gegründet. Sie kennt zwei Motive fürs Umziehen: Von irgendwo weg wollen oder irgendwo hinwollen. Genau das sei der Punkt von Berlin. "Die internationale Atmosphäre, dass man hier so ein bisschen freier und selbstbestimmter leben kann, als in anderen Ländern. Also im Sinne von, was ziehe ich an, was sind meine Arbeitszeiten, arbeite ich vielleicht nur am liebsten nachts, wer sind meine Partner und so weiter und so fort. Da ist einfach in Berlin ein bisschen mehr Offenheit als in anderen Städten oder Ländern."

Die Französin Maelle will nicht für immer in Berlin bleiben.

"Jeder in Berlin ist ein DJ"

Gleich offen ist Berlin aber nicht für alle. Es hängt davon ab, wo die jungen Menschen herkommen. Maelle braucht als EU-Bürgerin kein Visum und kann auch einfach arbeiten. Die 24-Jährige jobbt Vormittags in einem Café. "Das Leben ist hier viel günstiger, das ist klar. Allerdings geht das Hand in Hand mit dem Lohn", meint Maelle: "Das was ich verdiene, reicht gerade für meine Miete und etwas Essen. Alles was dazukommt, muss ich von meinem Ersparten nehmen." Trotzdem strahlt Maelle spürbar Zuversicht aus, es zu schaffen.



Carlos aus Chile wirkt viel besorgter, er muss ganz andere Hürden überwinden. Carlos darf mit seinem Freelancer-Visum nur als Künstler arbeiten. Kellnern als Nebenjob kommt also nicht in Frage. Aber als Musiker in Berlin genug Geld zu verdienen, ist nicht leicht: "Wer stellt schon einen Künstler ein. Die Konkurrenz ist sehr hart. Jeder in Berlin ist DJ, alle meine Freunde sind DJs", sagt Carlos und lacht.



"Das ganze Gebäude riecht nach Angst"

Außerdem muss er sich alle zwei Jahre um seine Aufenthaltserlaubnis kümmern. Das bedeutet Stress. Besonders, wenn man nicht perfekt Deutsch spricht. Und genau da kommt Johanna Sieben ins Spiel. Sie hilft den jungen Leuten, die Visumsanträge auszufüllen und übersetzt. Sie weiß, was ihre Klienten fühlen, wenn sie mal wieder zur Ausländerbehörde müssen. "Sie haben Angst. So ein bisschen Händchen halten, ist dann Teil von dem, was ich mache, um die Angst rauszunehmen", erklärt sie: "Wer schon mal da gewesen ist weiß, dass das ganze Gebäude nach Angst riecht. Dort wird über das Leben von Leuten entschieden, und das nicht immer positiv. Die Leute wissen genau, dass das der Termin ist, der darüber entscheidet, ob sie in zwei Wochen aus Deutschland weggehen müssen oder sich hier ein Leben aufbauen können."

Johanna Sieben versucht Expats die Angst vor der Ausländerbehörde zu nehmen.

Wenn Johanna Sieben ihre Klienten zur Ausländerbehörde begleitet, kostet das 70 Euro. Wer einen Anwalt engagiert, ist schon mal 400 bis 900 Euro los. Auch Carlos hat bei der Verlängerung seines Visums 500 Euro für einen Helfer bezahlt. Er wollte das Risiko nicht eingehen, nach Chile zurückgeschickt zu werden. An die Termine in der Ausländerbehörde erinnert er sich nur ungern. "Es ist eine seltsame Erfahrung, weil du spürst, dass du nicht erwünscht bist. Die Menschen sprechen sehr unhöflich mit einem. Es fühlt sich nicht gut an", sagt Carlos.



Aber das hält Carlos nicht ab. Er will auf jeden Fall lange in Berlin bleiben, alle seine Freunde sind hier. Seit zwei Jahren war er nicht mehr in Chile. Maelle dagegen überlegt schon irgendwann wieder in die Schweiz zu gehen, sie vermisst ihre Familie. Ihrem Ziel, Deutsch zu lernen, ist sie trotz Sprachkurs nur teilweise näher gekommen. "Es ist schwierig hier Deutsch zu sprechen, weil alle Englisch reden. Wenn ich auf Deutsch anfange, antwortet man mir direkt auf Englisch", erklärt Maelle. "Am Anfang habe ich Kurse gemacht, die mir sehr geholfen haben. Aber die letzten vier Monate habe ich es etwas schleifen lassen, auch um einfach das Leben zu genießen."

Die meisten Expats wollen bleiben

Auch Carlos hat schon Deutschkurse gemacht, traut sich aber nicht so recht, zu sprechen. Für den Alltag reiche es aber. "Ich kann sprechen und meine Sachen selbst erledigen. Seitdem fühle ich mich wohler. Als ich kein Wort Deutsch gesprochen habe, war das anders", sagt Carlos. "Ich glaube, Deutsch zu sprechen, ist der Schlüssel. Wenn man Deutsch spricht oder es zumindest versucht, sind die Leute sofort anders."

Berlin macht es den Expats nicht unbedingt leicht, Deutsch zu lernen - zu viel Ablenkung. Und mit Englisch kommt man auch mal vier Jahre durch, meint Johanna Sieben. Trotzdem wollen 80 bis 90 Prozent ihrer Klienten sich langfristig ein Leben in Berlin aufbauen. "Diese Party- bzw. Anfangsphase in Berlin, wo alles so aufregend ist, ändert sich irgendwann. Viele lernen irgendwann einen Partner kennen oder haben sogar Kinder. Die Prioritäten ändern sich einfach", so Sieben. Aber genau dafür lohnt sich die ganze Mühe, finden die Expats. Um vielleicht für den Rest des Lebens sagen zu können, dass man in Berlin lebe.