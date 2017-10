Video: zibb | 24.10.2017 | Rainer Unruh

Neue Strategie der Berliner Polizei - Fahrräder mit GPS-Sender sollen Diebe in die Falle locken

25.10.17 | 12:54 Uhr

Cem Özdemir ist es passiert - und jeder Menge anderer Berliner zuvor: Das Fahrrad ist weg. Geklaut! Bislang kommt die Polizei nur den wenigsten Raddieben auf die Schliche. Das soll sich ändern - durch Lock-Fahrräder, die mit GPS-Sendern ausgestattet sind.



An Bahnhöfen und anderen Orten, an denen viele Fahrräder abgestellt werden, will die Berliner Polizei in Zukunft "Lockfahrräder" einsetzen: höherwertige Räder, die mit GPS-Sendern ausgestattet sind und zum Diebstahl verlocken. Wenn das Fahrrad tatsächlich geklaut wird, kann ein Einsatzteam der Polizei die Diebe verfolgen und hoffentlich festnehmen. Genaueres will die Berliner Polizei zu ihrer neuen Strategie nicht verraten. Oliver von Dobrowolski von der Zentralstelle für Prävention erklärt, warum: "Weil auch Täterinnen und Täter den rbb schauen, würde ich davon Abstand nehmen, zu erklären, wie oft und wo wir Lock-Fahrräder einsetzen wolllen."



Jeden Tag verschwinden 88 Fahrräder

Über 34.000 Räder wurden im vergangen Jahr in Berlin geklaut - im Gesamtwert von knapp 20 Millionen Euro. Jeden Tag verschwinden in Berlin 88 Fahrräder. Selbst Politiker sind vor Fahrraddieben nicht gefeit: Am Sonntag erwischte es das leuchtend grüne E-Fahrrad von Cem Özedemir (Grüne).



Der Weg der gestohlenen Räder

Nur noch der Rahmen ist angeschlossen, der Rest des Fahrrades fehlt. 43.000 Fahrräder wurden im vergangenen Jahr in Berlin und Brandenburg gestohlen, 26.500 davon in Berlin. Aufgeklärt werden die Diebstähle selten.



Urbane Klauzone: Viele Fahrräder verschwinden in Berlin von Abstellplätzen vor S- und U-Bahnhöfen.

Sicher geparkt ist ein Fahrrad, wenn es mit einem guten Schloss fest angeschlossen wird und an einem hell erleuchteten Ort im Blick der Öffentlichkeit steht.

Diebe mögen bekannte Marken. Deshalb kleben immer mehr Radfahrer die Namen ab, um ihr Eigentum besser zu schützen.

Der beste Diebstahlschutz sind hochwertige Schlösser wie dieses Faltschloss oder Bügelschlösser. Es schützt vor Gelegenheitsdieben, vor Profis nur bedingt.

Ein Fahrradschloss wie dieses ist dagegen leicht zu knacken: In Sekundenschnelle mit einem Bolzenschneider.

Überall in Berlin kann man gebrauchte Räder günstig kaufen. Wie findet man heraus, ob sie nicht gestohlen sind? Der Verkäufer dieses Rades konnte auf jeden Fall belegen, dass es nicht geklaut war.



Zum Glück sind die meisten Fahrräder vor dem Berliner Polizeipräsidium am Platz der Luftbrücke gut gesichert. Aber ob das was nützt? Weitere Bildergalerien

Play Pause Fullscreen















Die Aufklärungsquote von Fahrraddiebstählen in Berlin liegt dagegen bei nur 3,5 Prozent. Jeder sollte sich die Rahmennummer seines Rades aufschreiben, rät die Polizei. Außerdem könne man den Drahtesel polizeilich kodieren lassen und - um ganz sicher zu gehen - zwei unterschiedliche Schlösser nutzen: eins für vorne und eins für hinten.

80 bis 90 Euro für ein sicheres Schloss

Fahrradhändler empfehlen Schlösser mit einer hohen Sicherheitsstufe: "Je dicker das Material ist, desto sicherer sind die Schlösser. Leider sind gute Schlösser auch dementsprechend schwerer", sagt Nikolaus Eggert, Fachverkäufer bei Rad Stadler. Ein weiterer Nachteil solcher Schlösser: der Preis. Laut Eggert muss man für ein gutes Schloss 80 bis 90 Euro ausgeben.

Um Fahrraddiebe abzuschrecken oder sie zumindest nach der Tat einfacher zu identifizieren, fordert die Berliner CDU, Orte mit Überwachungskameras auszustatten, an denen viele Fahrräder parken. Abhilfe könnten auch bewachte Fahrrad-Parkhäuser schaffen. In Bernau und am Potsdamer Hauptbahnhof gibt es sie schon.

Berlin hat noch kein Fahrrad-Parkhaus

In Berlin sind bislang drei Fahrrad-Parkhäuser geplant: Am S-Bahnhof Zehlendorf soll Platz für 160 Räder entstehen. Das Parkhaus soll ohne Personal auskommen - eine Automatik wird die Räder zu ihren Plätzen befördern. Außerdem soll am Bahnhof Gesundbrunnen eine Sammelschließanlage für 40 Fahrräder hinter einem Stahlzaun gebaut werden. Mithilfe einer Chipkarte werden Radbesitzer die Anlage betreten können. Am dringendsten wird ein Fahrrad-Parkhaus wohl am Ostkreuz gebraucht, wo es kaum legale Stellplätze für die vielen Räder gibt. Der Bezirk hat ein solches Parkhaus schon seit Jahren geplant - doch die Bauarbeiten dafür können erst beginnen, wenn die Deutsche Bahn mit ihrem Umbau von Ostkreuz und Vorplatz fertig ist. Das wird wohl nicht vor 2019 passieren. Mit Informationen von Rainer Unruh