Audio: Antenne Brandenburg | 23.10.2017 | Eva Kirchner

Fahrrad-Museum in Storkow geschlossen - "Tour-Teufel" Dieter Senft macht Schluss

23.10.17 | 13:56 Uhr

Der "Großmeister der Velokuriositäten" – Didi Senft aus Storkow - hört auf. Zumindest was den Bau und die Ausstellung seiner verrückten Fahrräder in Storkow (Oder-Spre) angeht. Denn sein rot-schwarzes Teufelskostüm hängt er noch lange nicht an den Nagel.

Didi Senft - auch "El Diablo" oder "Didi the Devil" - macht Schluss: das ist die traurige Nachricht an diesem Montag. Der für seine kuriosen Fahrrad-Konstruktionen bekannte Tüftler hat sein Museum in Storkow (Oder-Spree) geschlossen. Der 65-Jährige hat bereits damit begonnen, das größte Dreirad der Welt und andere überdimensionale Rad-Kreationen in seinem Vorgarten abzubauen.

Doch von Endzeitstimmung ist bei ihm nichts zu spüren. Im Gegenteil: "Wir verschwinden ja nicht von dieser Welt", sagt Senft dem rbb. "Jetzt wollen wir erst so richtig loslegen." Und zwar überall dort, wo künftig Fahrradevents stattfinden. 1993 tauchte der fahrradverrückte Tüftler erstmals im Teufelskostüm am Wegesrand der "Tour de France" auf. In den Folgejahren wurde "Didi", wie der Storkower genannt wird, vom kuriosen Foto-Objekt zum Maskottchen des berühmten Radrennens.

Didi Senft schraubt sein überdimensionales Drei-Rad auseinander.

Didi jettet von Kontinent zu Kontinent

Als "Tour-Teufel" ist der Storkower bereits weltweit gebucht. So ist er seit letztem Jahr mit in die Tour de France-Organisation einbezogen, erzählt er. "Ich reise nur noch von Kontinent zu Kontinent und schaffe die Arbeit hier zu Hause nicht mehr, diese 4.000 Quadratmeter in Ordnung zu halten." Sein privates Museum mit mehr als 200 selbst konstruierten Fahrrädern hatte Senft vor 13 Jahren am Rande des Storkower Gewerbegebietes Neu-Boston eröffnet. Strömten in den Anfangsjahren noch viele Besucher dort hin, so gerieten "Didis" Räder später mehr und mehr in Vergessenheit - obwohl allein 17 davon im Guinness-Buch der Rekorde stehen.



Noch heute kann er sich daran erinnern, wie er 1976 das erste verrückte Fahrrad gebaut hat. "Das war ein Fahrrad für drei Personen – also ein Tridem. Dann kam ein Nachbar hinzu, der auch mitwollte. Daraufhin haben wir das Rad wieder auseinander gesägt und ein Vierrad draus gebaut." Und so ging es Schlag auf Schlag weiter.

Didi in seinem Element - als "Tour-Teufel" bei der Tour de France

"Einschnitt für Storkow"

Der Abschied ist aber nicht für immer. Didi Senft wird der Region treu bleiben, nur eben nicht mehr als Museumsmacher und Fahrradkonstrukteur. Aus touristischer Sicht sei das ein Verlust für Storkow, so Tourismuschef Andreas Gordalla: "Man kann schon sagen, es ist eine gewisse Pilgerstätte für Fahrrad-Verrückte. Es ist schade, dass er aufhört." Und auch die Storkower finden den Abschied von den Radkuriositäten bedauerlich: "Ich habe immer bewundert, was er zusammen baut", meint eine Anwohnerin. Eine andere Frau sieht in der Schließung des Museums sogar einen "Einschnitt für Storkow". Didi Senft freut sich jedenfalls auf seine Reisen und die Zukunft. Schon im Dezember fliegt er wieder um die Welt: diesmal zu einem Profiradrennen nach Taiwan. Was aus seinen verrückten Fahrrädern wird, darüber muss er sich noch Gedanken machen. Mit Informationen von Eva Kirchner