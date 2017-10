Zwei Busfahrer, viele Fahrgäste und ein Streit: Ein BVG-Fahrer hat sich am Freitagnachmittag offenbar von einem Fernbus-Fahrer ungerecht behandelt gefühlt und ihn darum an einer roten Ampel zur Rede gestellt. Aber es blieb nicht nur bei Worten.

In Berlin-Gesundbrunnen ist ein Streit zwischen zwei Busfahrern eskaliert. Ein 36 Jahre alter Fahrer eines BVG-Busses sei dabei am Freitagnachmittag leicht verletzt worden, teilte die

Polizei am Samstag mit. Er habe sich von einer Haltestelle des M27 in den Verkehr einfädeln wollen, der Fernbusfahrer habe ihn aber nicht gelassen. Als der Fernbus vor dem Linienbus an einer roten Ampel hielt, sei der 36-Jährige ausgestiegen, habe seine Fahrgäste warten lassen und gegen den Außenspiegel und die Tür des Fernbusses geschlagen.



Der 48 Jahre alte Fahrer des Fernbusses öffnete daraufhin die Tür, begann mit dem 36-Jährigen zu streiten und schlug ihn schließlich mehrmals gegen den Oberkörper. Als der BVG-Fahrer den Fernbus verließ, soll der 48-Jährige die Tür geschlossen und den 36-Jährigen darin eingeklemmt haben. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.