Zwei mit europäischem Haftbefehl gesuchte Spanier sind am Freitag in Berlin festgenommen worden. Sie seien Mitglieder der baskischen Terror-Organisation ETA, teilte der spanische Innenminister Juan Ignacio Zoido per Twitter mit. "Die Festnahme ist das Ergebnis einer Zielfahndung."



Die Männer wurden laut Polizei in Treptow-Köpenick verhaftet. Mit gefälschten Papieren seien sie in Berlin untergetaucht.



Einem der beiden werden Anschläge auf spanische Bahnanlagen und Banken im Jahr 2007 vorgeworfen. Der Antrag zu seinem Haftbefehl wurde von Spanien gestellt", sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Berlin, Silke Becker.