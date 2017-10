Die Crew bat den Mann daraufhin, sich wieder an den alten Platz zu setzen. Der Münchner sei der Aufforderung aber zunächst nicht nachgekommen. Daraufhin brach der Pilot den Landeanflug ab und flog eine Schleife.

Wegen eines renitenten Passagiers aus München hat am Dienstagmorgen ein Flugzeug den Landeanflug auf den Flughafen Berlin-Schönefeld abgebrochen. Der 48-jährige Fluggast war nach Angaben der Bundespolizei während des Anflugs aufgestanden und hatte sich auf einen Platz am Notausgang gesetzt.

Der Passagier soll dann doch auf seinen alten Platz zurückgekehrt sein. Der aus München kommende Flieger der niederländischen Fluggesellschaft Transavia landete schließlich mit wenigen Minuten Verspätung in Schönefeld. Den Angaben zufolge braucht es für einen Platz am Notausgang eine besondere Einweisung, ein Platzwechsel zu dem besagten Zeitpunkt ist nicht erlaubt.



Von der Bundespolizei erhielt der 48-Jährige eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr. Zudem gibt es eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen das Luftsicherheitsgesetz, wie ein Sprecher sagte. Nachdem die Personalien des Mannes aufgenommen worden waren, konnte er seine Reise fortsetzen.