Kleinflugzeug in Waldstück zerschellt

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs nahe Jüterbog (Teltow-Fläming) ist der Pilot ums Leben gekommen.

Die einmotorige Maschine sei nach Angaben von Zeugen am Montagmittag plötzlich ins Trudeln geraten, berichtete ein Sprecher der Polizeidirektion West. Anschließend schlug die Maschine im Ortsteil Neuhof an einem Waldrand auf. Der Pilot starb noch an der Unfallstelle.

Passagiere waren nicht in der zweisitzigen Maschine mit französischer Kennung. Zeugen berichten, dass das Flugzeug nach einem lauten Knall ins Trudeln gekommen sei.

Spezialisten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung, sowie die Spurensicherung der Kriminalpolizei sind derzeit an der Unfallstelle.