Forscher testen fahrerlose Busse in der Prignitz

Ab dem kommenden Jahr sollen autonom fahrende Minibusse im Landkreise Ostprignitz-Ruppin erprobt werden. Das teilte die TU Berlin am Donnerstag mit, die das Forschungsprojekt koordiniert. Die Elektro-Kleinbusse transportieren demnach bis zu elf Personen und sind maximal 50 Kilometer pro Stunde schnell. Thomas Richter von der TU Berlin sagte: "Vor allem soll erforscht werden, wie diese Minibusse Bestandteil des öffentlichen Nahverkehrs werden können und welche infrastrukturellen Rahmenbedingungen dafür vorhanden sein müssen". Das Bundesverkehrsministerium fördert das Projekt mit zwei Millionen Euro.

Zumindest in der ersten Zeit des Probebetriebes wird eine Art "Liftboy" den Betrieb im Fahrzeug überwachen. Dieser kann notfalls eingreifen oder auch den Fahrgästen behilflich sein. "Wir wollen untersuchen, wie Fahrzeuge und Bedientechnik gestaltet sein müssen, damit sich alle Menschen eine Fahrt in einem Fahrzeug ohne Fahrer zutrauen", erläutert Jens Schade, Verkehrspsychologe der TU Dresden, die ebenfalls an dem Projekt beteiligt ist.