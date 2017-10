Polizei, Ordnungsämter und auch die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) gehen ab Montag gemeinsam und verstärkt gegen Falschparker vor. Bis einschließlich kommenden Freitag werden im gesamten Stadtgebiet Schwerpunktkontrollen durchgeführt, wie die Polizei mitteilte.

Im Fokus der Aktion, die von der Senatsverwaltung für Inneres ins Leben gerufen wurde, stehen das verkehrswidrige Halten und Parken auf Radwegen, Busspuren und in zweiter Reihe.

Für die Kontrollen wurden bestimmte Straßen ausgewählt, in denen Autofahrer besonders häufig die Busspuren und Radwege blockieren, weil sie dort parken oder in zweiter Reihe halten. In früheren Jahren waren das zum Beispiel die Potsdamer Straße in Mitte, die Hauptstraße in Schöneberg und andere große Durchgangsstraßen.