Verseuchtes Erdreich, Altmunition im Boden? Egal. Im Berliner Speckgürtel wird gebaut, was der Boden hergibt. Auch völlig verkommene Areale sind durch den Boom attraktiv. In Bernau will ein Investor das Heeresbekleidungsamt der Nazis zu einem neuen Stadtteil entwickeln. Von Dominik Lenz