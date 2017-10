Ein toter Mann ist an der ehemaligen Gaststätte "Minsk" auf dem Potsdamer Brauhausberg gefunden worden. Die Polizei geht von Mord aus und hat zwei Männer festgenommen.

Die Potsdamer Polizei hat am Wochenende die Leiche eines Mannes an der ehemaligen Gaststätte "Minsk" auf dem Brauhausberg gefunden. Wie die Polizeidirektion West sowie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, war zuvor ein Bürgerhinweis eingegangen.