Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch einen Geldautomaten in Burg (Spree-Neiße) gesprengt. Dabei wurde das Gebäude, in dem sich die Bankfiliale befindet, stark beschädigt. Das teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.

Ob die Täter Geld erbeutet haben, war zunächst noch unklar. Auch die Höhe des Schadens konnte die Polizei noch nicht beziffern. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.