Fahrrad-Museum in Storkow geschlossen

Der "Großmeister der Velokuriositäten" – Didi Senft aus Storkow - hört auf. Zumindest was den Bau und die Ausstellung seiner verrückten Fahrräder in Storkow (Oder-Spre) angeht. Denn sein rot-schwarzes Teufelskostüm hängt er noch lange nicht an den Nagel.