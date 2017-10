Bei einem Streit ist im Berliner Stadtteil Tiergarten in der Nacht zum Mittwoch ein Mensch gewaltsam ums Leben gekommen. "Eine zweite Person liegt im Krankenhaus und ist schwer verletzt", sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwochmorgen.

Fachleute der Polizei fuhren in die Genthiner Straße und suchten in der Dunkelheit nach Spuren. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen in dem Fall. "Zu den Hintergründen können wir noch nichts sagen", betonte die Sprecherin.