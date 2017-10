Die Polizei sucht nach Zeugen und Kontaktpersonen im Zusammenhang mit dem Tod eines Obdachlosen, der vor etwa drei Wochen in einem Park in Berlin-Steglitz verstarb. Der 47-Jährige wurde Opfer eines Tötungsdelikts. Am 8. September fanden Spaziergänge die Leiche des Mannes. Mittlerweile steht fest, dass er an Tuberkulose erkrankt war. Die Behörden befürchten, dass sich mögliche Kontakpersonen mit der Krankheit infiziert haben könnten.

Mittlerweile ist bekannt, dass der Wohnungslose eine Woche zuvor zusammen mit seinem Hund aus Rendsburg in Schleswig-Holstein nach Berlin gekommen war.

Einzelheiten zu der Gewalttat nannte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen am Sonntag nicht. Für Hinweise, die zur Ergreifung des oder der Täter führen, ist eine Belohnung von 5.000 Euro ausgelobt worden. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Sendung: Abendschau, 01.10.2017, 19:30 Uhr