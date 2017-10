Die Diskussion über den Umgang mit ausländischen Obdachlosen in Berlin dreht sich weiter. Neuköllns Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey fordert eine gemeinsame Lösung für alle Bezirke in Berlin. Sonst würden die Obdachlosen von Bezirk zu Bezirk ziehen.

Die Bezirksbürgermeisterin von Neukölln, Franziska Giffey (SPD), hat sich für eine einheitliche Strategie im Umgang mit ausländischen Obdachlosen ausgesprochen. Wie sie dem rbb am Donnerstag sagte, gibt es nach verstärkten Kontrollen in Neukölln einen Verdrängungseffekt in andere Bezirke. Deswegen würde nur eine landesweit geltende Strategie helfen, so Giffey im Gespräch mit Radioeins.