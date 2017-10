Rund 1.000 Besucher sind am Samstag in das Berliner Kriminalgericht Moabit geströmt. "Der Andrang ist riesig", sagte Gerichtssprecherin Lisa Jani. Beim Tag der offenen Tür (bis 16.00 Uhr) können Interessierte nachgestellte Prozesse erleben, so zu einem geraubten Handy, Verkehrsunfall oder einem Ehestreit. Wachtmeister zeigen, wie mit Störern in Prozessen umgegangen wird. Auch Führungen durch das imposante Gebäude, Vorträge zur Rechtsmedizin und eine Buchlesung stehen auf dem Programm.