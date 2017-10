Seit 6 Uhr in der Früh sind eine Autovermietung in Charlottenburg-Wilmersdorf, aber auch Wohnungen in Charlottenburg, Schöneberg, Neukölln, Steglitz und Trepotw durchsucht worden.

Es gibt mehrere Großfamilien in Berlin, die seit Jahren immer wieder wegen krimineller Delikte auffallen. Die meisten kamen in den 80er Jahren als Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem Libanon. Sie und ihre Nachkommen leben im Wedding, in Moabit, Charlottenburg oder Neukölln. Überall dort sind zahlreiche der mindestens 9.000 Mitglieder arabischer Großfamilien zu Hause. Es soll etwa 15 solcher Clans in Berlin geben.