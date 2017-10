Das "Menschen Museum" von Körperweltenmacher Gunther von Hagens in Berlin-Mitte kann derzeit nur noch fünf Plastinate ganzer Menschen zeigen. Plastinator von Hagens und seine Frau, Kuratorin des Museums, sind im Streit mit dem Bezirk der Aufforderung nachgekommen, zehn Exponate zu verhüllen, bei denen die Herkunft nicht nachvollzogen werden können. Vor Gericht wollen sie weiter um das Museum kämpfen, wie Kuratorin Angelina Whalley am Montag zur Wiedereröffnung nach dem Umbau ankündigte. Für die Anpassung war das Museum einige Tage geschlossen worden.

In der 2015 eröffneten Schau am Fuße des Fernsehturms sieht es jetzt ein bisschen so aus, als sei das Künstlerpaar Christo am Werk gewesen, das einst den Reichstag verhüllte: Goldene Folie lässt nur noch die Silhouetten der Plastinate erkennen. An die Stelle manchen menschlichen Plastinats sind nun tierische gerückt: Etwa ein Kalb mit zwei Köpfen, ein Löwe - und ein Pferd, das mit Flügeln und einem Horn auf der Stirn an ein Fabelwesen erinnern soll. Daneben gibt es noch Dutzende Körperteile zu sehen. Weitere Veränderungen sind laut Angaben geplant.