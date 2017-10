Video: Abendschau | 16.10.2017 | Viktoria Kleber

Spätsommerliche Temperaturen um mehr als 20 Grad hat Hoch Tanja in die Region gebracht. Das sonnige Herbstwetter lockte am Wochenende fast 50.000 Besucher zur IGA nach Berlin-Marzahn. Ab Sonntag aber soll mit dem Traumwetter Schluss sein.



Der Goldene Oktober macht seinem Ruf alle Ehre: Am Wochenende hat das sonnige Herbstwetter mit Temperaturen um die 20 Grad tausende Berliner und Brandenburger nach draußen gelockt – in die Parks, auf die Spielplätze und auf den Wannsee. Das Hoch "Tanja" bringt vom spanischen Atlantik her noch bis zum kommenden Wochenende sonniges, mäßig warmes Oktoberwetter in die Region.

Sommerliche Herbsttage in Berlin

Der Höhepunkt des Goldenen Oktobers war der Montag: In Berlin wurden Höchstwerte um 23 Grad gemessen.

Schönes Herbstwetter in Brandenburg

Auch die Brandenburger freuen sich über das schöne Herbstwetter. In der Niederlausitz war es am Montag mit 24 Grad am wärmsten. Das Temperaturmaximum soll am Dienstag im Süden und Osten Brandenburgs ereicht werden.



Sommer-Comback hält noch bis Sonntag an

Das sonnige Wetter hält bis zum kommenden Wochenende an. Am Dienstag werden etwa im Brandenburgischen Spremberg Temperaturen von bis zu 25 Grad erwartet – in Berlin bleibt es konstant bei rund 23 Grad. Auch am Mittwoch und Donnerstag soll es laut Deutschem Wetterdienst viel Sonne geben und trocken bleiben. Der Umschwung kommt in der Nacht zu Freitag: Viele Wolken und einzelne Schauer wechseln sich von Freitag an mit wenig Sonne ab. Trotzdem bleibt es noch bis Samstag relativ mild bei Höchstwerten um die 17 Grad. Ab Sonntag sinken die Temperaturen auf maximal 14 Grad.



Viel Sonne am letzten IGA-Wochenende

Zum Abschluss der Internationalen Gartenausstellung (IGA) in Berlin-Marzahn strömten am Samstag und Sonntag mehr als 47.000 Besucher auf der 100 Hektar große Gelände. Nach 186 Tagen schloss die IGA bei sonnigem Herbstwetter. Viele Besucher freuten sich nach dem Regen und den niedrigen Temperaturen der vergangenen Wochen über die Sonnenstrahlen:

