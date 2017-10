Neue Gesichter beim ARD-Mittagsmagazin: Mit dem Jahreswechsel übernehmen Jessy Wellmer und Sascha Hingst die Moderation der erfolgreichen Informationssendung der ARD am Mittag. Nach fast 30 Jahren in München wechselt das Mittagsmagazin im Januar 2018 nach Berlin und kommt künftig unter Federführung des rbb direkt aus der Hauptstadt.

Die Moderatorin Jessy Wellmer begrüßt den neuen Standort des Mittagsmagazins: "Das Mittagsmagazin kann in Berlin aktueller reagieren und wird als Informationsquelle für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer attraktiver. Unser Studio liegt zwischen Bundestag, Kanzleramt, Ministerien und Parteizentralen, wir sind mittendrin, setzen Themen, konfrontieren Politiker mit den Fragen, Problemen und Sorgen der Menschen. Studiogäste erläutern die bundespolitischen Themen des Tages schon mittags live."

Sascha Hingst: "Wir berichten am Mittag über Ereignisse, die sich gerade erst entwickeln, sind so brandaktuell. Wir können auf die große ARD-Familie zählen, auf Hunderte Reporter in Deutschland und in aller Welt. Ich freue mich auch besonders auf die neue Doppelmoderation mit Jessy Wellmer. Aber wir erfinden das Fernsehen nicht neu, sondern übernehmen ein sehr erfolgreiches Format. Jetzt ist es an der Redaktion und uns, es von Januar 2018 an weiter zu entwickeln."