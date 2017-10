Audio: radioBerlin 88,8 | 12.10.2017 | Interview mit Tina K.

Fünfter Todestag von Jonny K. - "Bis jetzt ist am Alex leider nicht viel passiert"

14.10.17 | 08:13 Uhr

Am 14. Oktober jährt sich zum fünften Mal der Tod von Jonny K. Der 20-Jährige wurde am Alexanderplatz von sechs Männern zu Tode geprügelt. Im rbb-Interview erzählt Jonnys Schwester Tina, wie sie die aktuelle Entwicklung am Alex sieht und mit welchen Gefühlen sie dorthin geht.



Vor fünf Jahren - in der Nacht zum 14. Oktober 2012 - wurden Jonny K. und ein Freund von ihm in der Berliner Rathausstraße Opfer einer Prügelattacke von sechs jungen Männern. Der 20 Jahre alte Jonny starb nach Tritten und Schlägen an Gehirnblutungen.



Am Tatort nahe des Alexanderplatz wurden inzwischen ein Mahnmal für Jonny K. errichtet. Die sechs Angreifer wurden später zu Haftstrafen verurteilt, der Haupttäter zu viereinhalb Jahren.



Jonny K.s ältere Schwester Tina engagiert sich seit der Tat gegen Gewalt und für mehr Prävention. Dazu gründete sie den Verein "I am Jonny".

rbb: Denken Sie eigentlich noch jeden Tag an den Horror - und an ihren Bruder? Oder verwischt die Erinnerung?

Tina K.: Mein Bruder ist immer irgendwie präsent. In meiner Wohnung hängt, gleich wenn man reinkommt, ein riesengroßes gemaltes Bild von ihm. Meistens trage ich Schmuck von ihm, oder eine Jacke. Es gibt immer wieder Momente oder Lieder... Oder wenn ich auf der Straße jemand sehe, der ungefähr 20 ist und eine ähnliche Frisur hat oder einen ähnlichen Style. Da ist es so, dass man einfach kurz denkt, lächelt - aber natürlich auch mit einem weinenden Auge. Aber er ist immer da.

Tina K.

Die Tat war grausam: Jonny wurde gegen den Kopf getreten. Im Prozess traten die Täter feixend auf. Hat Sie das damals gequält? Was hat die Verurteilung bei Ihnen ausgelöst?

Im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, dass die Strafen härter ausfallen und die Jungs länger hinter Gittern bleiben, einfach damit sie wachgerüttelt werden. Durch die Schulbesuche, die wir mit "I am Jonny" machen, habe ich Leute in deren Umkreis kennengelernt oder Schüler, die zum gleichen Friseur gehen - und die Jungs prahlen teilweise immer noch damit. (...) Die finden das immer noch toll, was sie gemacht haben. Ich sage nicht, dass alle sechs [Verurteilten] das so sehen - man muss natürlich jeden individuell sehen. Aber offenbar scheinen die das immer noch nicht wirklich begriffen zu haben, dass alle sechs dafür verantwortlich sind, dass mein Bruder nicht mehr unter uns ist.

Zwei der Angeklagten vor Gericht

Ich glaube, wenn ich Sie wäre, würde ich schon hassen...

Aber die Liebe zu meinem Bruder ist irgendwie größer. Es ist schöner, an meinen Bruder zu denken. Natürlich bin ich traurig. Und ich bin einfach traurig, dass sie [die Täter] nicht sehen, dass sie es falsch gemacht haben. Aber die Liebe zu meinem Bruder und zu meiner Familie ist einfach größer.

Infos im Netz Verein "I am Jonny" Informationen zum Verein und zu Veranstaltungen rund um den Jahrestag.

Sie haben den Verein "I am Jonny", den Sie gegründet haben, schon erwähnt. Da geht es darum, gerade jüngeren Leuten zu zeigen, dass ein friedliches Miteinander das schönere ist. Wie erfolgreich sind Sie?

Ich habe bis jetzt - egal ob wir in einem Brennpunktbezirk sind, oder in einer Schule oder Klasse, wo uns gesagt wird, dass diese besonders schwierig ist - nur gute Erfahrungen gemacht. Gerade Jungs, die auffällig sind, fühlen sich zu uns unglaublich hingezogen, sind unglaublich offen und möchten Teil davon sein. Das ist etwas Schönes. Aber es geht nicht nur um die Kids, sondern es ist etwas generell Gesellschaftliches. Wir haben das ja vor zwei Wochen gesehen, bei den Wahlen, dass es nicht so rund läuft in unserem Land oder unserer Stadt, wie wir es gerne hätten. Und deshalb ist es eine gesellschaftliche Sache: dass wir einfach alle an einem Strang ziehen müssen, damit wir ein friedliches Miteinander fördern.

Sie sind schwanger, das ist eine aufregende Zeit und Sie kümmern sich weiterhin um den Verein. Gibt es Momente, wo Sie sagen: Jetzt habe ich keine Lust mehr, die ganze Last der Welt zu schultern?

Durch die Schwangerschaft - ich bin ja jetzt schon in der 37. Woche und es ist ein Junge - gibt es wieder einen neuen Schwung. Ich denke: Man muss noch viel mehr machen! Gerade für die Leute, die weniger machen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder wir sind Teil des Problems, oder wird sind Teil der Lösung. Und ich möchte einfach Teil der Lösung sein. (...)

Gedenkveranstaltung für Jonny K. am Tatort im Jahr 2014

Die Tat ist am Alexanderplatz passiert - können Sie sich dort eigentlich noch aufhalten?

Ich finde, der Alexanderplatz hat eine unglaublich negative Energie. Aber ich fühle mich dort stärker mit meinem Bruder verbunden, als beispielsweise auf dem Friedhof. Weil da die Gedenktafel ist. Auch wenn es dort passiert ist, weiß ich, dass im Nachhinein so viele Menschen da hingekommen sind, Blumen hingelegt haben, Kerzen hingestellt haben, dass es auch irgendwie ein Ort des Lichts geworden ist. (...)

Wir haben inzwischen viele Straftaten am Alexanderplatz erlebt - so viel sicherer ist es dort nicht geworden. Hatten Sie erwartet, dass sich da richtig was verändert?

Ich hab es mir gewünscht, weil es ja immer wieder von der Politik erwähnt wurde. Zuerst war da eine mobile Wache. Und dann gibt es diesen einen Polizeiwagen, der gefüllt ist mit Polizisten - die dann aber drumherum komplett fehlen: am Kotti, im Wedding. Und das sollte ja nicht Ziel sein. Ziel sollte es ja sein, dass wir generell mehr Polizisten in Berlin haben. Wenn es Wahlen gibt, dann ist es ganz kurz Thema, dass irgendein Politiker sagt: Wir brauchen eine extra Wache für den Alexanderplatz. Aber bis jetzt ist da leider nicht viel passiert.

Wie geht es weiter mit ihrer Arbeit und ihrem Verein?

Der Park in Spandau, in dem mein Bruder groß geworden ist, wo er Fußball gespielt hat, wird gerade saniert und neu gemacht. Er wird den Namen meines Bruders tragen. Jetzt am Samstag ist der fünfte Todestag von meinem Bruder, deshalb wird dann dort an ihn gedacht. Um 17 Uhr halten wir eine Mahnwache. Natürlich sind alle Leute eingeladen, dorthin zu kommen. (...) Und sobald der Kleine da ist und ich wieder fit bin, geht's natürlich wieder los in die Schulen. Teil der Lösung sein! Vielen Dank für das Gespräch!

Bei diesem Text handelt es sich um eine gekürzte und redigierte Fassung einen radioBerlin- 88,8-Interviews. Das ausführliche Gespräch können Sie über das Audio im Header nachhören. Das Interview führte Ingo Hoppe.