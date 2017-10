Bei einem Streit unter Jugendlichen ist ein 16-Jähriger im Berliner Ortsteil Friedrichsfelde lebensgefährlich verletzt worden.



Nach den bisherigen Ermittlungen, die die 1. Mordkommission des Landeskriminalamtes übernommen hat, war es in der Straße Erieseering in Lichtenberg am Montag gegen 15.30 Uhr zwischen dem 16-Jährigen und einem 14-Jährigen zu Streitigkeiten gekommen. Dabei zückte der Jüngere ein Messer und stach mehrfach auf den anderen ein.



Ein 15-Jähriger, der dazwischen gegangen war, erlitt Schnittverletzungen an einer Hand, die ambulant behandelt wurden. Alarmierte Rettungskräfte brachten den lebensgefährlich verletzten 16-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er derzeit intensivmedizinisch behandelt wird.



Der 14-Jährige wurde kurz nach der Tat festgenommen und wird am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des versuchten Totschlags dauern an.