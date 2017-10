Mit einer landesweiten Übung will die Berliner Verwaltung für Inneres am Samstag Schutzmaßnahmen beim Unfall mit einem Forschungsreaktor proben. An der Katastrophenschutzübung "Gamma 2017" nimmt neben der Berliner Feuerwehr, Polizei und weiteren Einrichtungen erstmals auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) teil. "Das Übungsszenario soll (...) das Zusammenwirken aller Beteiligten optimieren", teilte die Innenverwaltung am Mittwoch mit.