Mit Verdacht auf Kohlenmonoxidvergiftungen sind in Rangsdorf (Teltow-Fläming) mehrere Menschen ins Krankenhaus gebracht worden. Zunächst hatte ein Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Kurparkallee am späten Montagabend mit Beschwerden den Rettungsdienst gerufen, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte.

Die Sanitäter stellten dann eine zu hohe Kohlenmonoxidkonzentration in der Wohnung fest und alarmierten die Feuerwehr. Diese brachte die Menschen aus mehreren betroffenen Wohnungen in Sicherheit.