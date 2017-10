Bei Kontrollen an der polnischen Grenze hat die Brandenburger Polizei seit Dienstag 15 mutmaßliche Straftäter festgenommen. Anlass war in den meisten Fällen Diebesgut, das auf den Ladeflächen von Transportern oder in Autos gefunden wurde, berichtete der Sprecher des Polizeipräsidiums, Torsten Herbst.

So wurde am Dienstag ein 29-Jähriger erwischt, der 170 Fernsehgeräte auf der Ladefläche hatte. Die Geräte seien zuvor in Braunschweig von sogenannten Planenschlitzern aus einem Lastwagen gestohlen worden, berichtete Herbst. In anderen Fällen ging es um gestohlene Kleidung oder Motorräder. Insgesamt wurden 3.000 Menschen überprüft.