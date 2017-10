"Wir haben viele Obdachlose, die nicht kriminell sind, sondern auf der Straße leben." Das ist die Bilanz des Spandauer Bezirksstadtrats Stephan Machulik (SPD). Auch er war am Donnerstag dabei, als sich der Rat der Bezirksbürgermeister darüber beriet, wie Berlin mit den vielen Obdachlosen umgehen soll. Für den Spandauer Politiker ist klar: "Dass man in der Öffentlichkeit über kriminelle Obdachlose spricht, ist auch nicht das Abbild der Gesamtproblematik."

Im Großen Tiergarten leben schon seit Jahren wohnungslose Menschen. Derzeit campieren viele rund um die Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirche oder in der Nähe des Hansaplatzes an den Bahngleisen.

Ein Seitenhieb gegen den Grünen Bezirksbürgermeister aus Mitte, Stephan von Dassel, denn der äußerte sich kürzlich ganz anders: Die Lage im Tiergarten mitten in Berlin sei außer Kontrolle gerate. Das Ordnungsamt sei wegen der aggressiven Obdachlosen vorwiegend aus Osteuropa überfordert. Es seien die Beschäftigten gewesen, die gesagt hätten, sie möchten morgens einfach nicht mehr zur Arbeit kommen. "Sie laufen durch Fäkalien, sie sind täglich dem Risiko ausgesetzt irgendwie eine Bierflasche an den Kopf geworfen zu kriegen", sagte von Dassel dem rbb . Polizeieinsätze hätten bisher nichts gebracht. Man müsse einen Teil der Leute abschieben.

Im September wurde jedoch eine 60 Jahre alte Frau im Tiergarten ermordet. Unter dringendem Tatverdacht steht ein 18-jähriger - obdachloser - Asylbewerber aus Tschetschenien. Er soll der Frau rund 50 Euro und ein Handy abgenommen haben.



Die Polizei wiegelt allerdings ab, was Straftaten in der großen Grünanlage angeht: "Der Tiergarten ist kein Brennpunkt, es ist kein kriminalitätsbelasteter Ort", so ein Sprecher. "Deshalb ist die Straftatenlage dort so, dass die Polizei nicht mehr machen muss. Aber wir haben natürlich volles Verständnis dafür, dass sich Menschen unwohl fühlen, wenn dort gebettelt wird, Alkohol getrunken wird, rumgegröhlt wird."

Zu den schlimmsten Hotspots der Kriminalität gehört der Tiergarten nicht, da liegt der Alexanderplatz vorne: mit 7.820 Straftaten im Jahr 2016.